Veja os campeões da segunda etapa da Copa Aamifume de futebol de mesa

Futebol de mesa 27/03/2017 | 20h07 Atualizada em

No último sábado, no Centro de Convivências 21 de Abril, no Bairro Itararé, foi realizada a segunda etapa da Copa Aamifume de Futebol de Mesa. No total, 12 botonistas participaram do torneio. O campeão desta edição foi Edenir Dutra, que representou o Racing,

Duelo inglês decidiu a Liga dos Campeões do futebol de mesa

A próxima disputa da Copa Aamifume ocorrerá em 29 de abril, novamente no Centro de Convivências do Bairro Itararé.

Leia mais sobre futebol de mesa

OS TRÊS PRIMEIROS

Campeão – Racing (Edenir Dutra)

Vice-campeão – Grêmio (Clanderson D'Avila)

Terceiro lugar – Águia Real (Eduardo D'Ávila)