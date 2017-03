Universitário Rugby vendeu risoto para arrecadar recursos para o time juvenil

Próximo da estreia 07/03/2017 | 21h06 Atualizada em

O risoto beneficente do Universitário Rugby Santa Maria vendeu mais de 300 conchas, no último domingo, em evento realizado na Rua Rio Jacuí, 272, no Bairro Nova Santa Marta.

O objetivo da ação foi arrecadar recursos para o time juvenil, que fará a sua estreia representando o clube santa-mariense neste sábado, na 1ª rodada do Campeonato Gaúcho da modalidade, em Bento Gonçalves, na Serra, contra o Farrapos.

Conforme regulamento da Federação Gaúcha de Rugby (FGR), os clubes participantes da 1ª Divisão gaúcha precisam ter três equipes: adulta, intermédia e juvenil. Todas jogam no mesmo fim de semana e contra o mesmo adversário.