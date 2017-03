Universitário Rugby promove evento pioneiro no esporte de Santa Maria 

Esporte e lazer 31/03/2017 | 21h04 Atualizada em

O Universitário Rugby Santa Maria descobriu na UFSM um potencial para explorar, além do próprio nome, a sua marca e a sua modalidade. Aproveitando a ampla estrutura do campus de Camobi, a equipe de rúgbi da cidade apresentará à comunidade um grande evento cultural, gastronômico e esportivo neste domingo, a partir das 9h30min, no Parque de Exposições.



O 1º Rugby Day deve levar um público de mais de 3 mil pessoas à UFSM. Pelo menos, é o que esperam os organizadores. Entre as atrações, além de shows, DJs e foodtrucks, o Universitário enfrentará o S.C. Rugby, de Caxias do Sul, em confrontos nas categorias intermédia, às 10h, juvenil, às 13h, e adulta, às 15h, pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho da 1ª Divisão.



As atividades seguem até a noite, com a confraternização entre os times e um baile. Não haverá cobrança de ingresso. A intenção da equipe, muito mais do que angariar recursos por meio de parcerias, é mostrar ao público o que, de fato, é o rúgbi.