Universitário Rugby encara pedreira em sua estreia na 1ª Divisão gaúcha

Prestes a completar oito anos, em maio, o Universitário Rugby Santa Maria terá neste sábado o maior desafio da sua história. O time santa-mariense, fruto da fusão entre dois clubes de rúgbi da cidade, o Santa Maria Rugby Clube e o Fênix Rugby Club, estreia na 1ª Divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby. A partida será contra o Farrapos, às 15h, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. O clube da serra gaúcha é considerado o mais forte do Estado.

Os adversários do Universitário são os atuais heptacampeões gaúchos. Eles também já foram campeões da Copa do Brasil de Rugby, em 2010, o que lhes deu direito de disputar o campeonato brasileiro da modalidade. O histórico do Farrapos fala por si só, e os integrantes do "U" tratam de respeitar o adversário. Conforme o técnico do Universitário, Marcelo Murúa, paulista de 58 anos, contratado este ano para comandar o time de Santa Maria, o resultado será secundário neste jogo.

— É um time (Farrapos) que joga no primeiro nível nacional. Não tem mais do que isso no Brasil. Eles vão vir com um time bem montado, apesar de ser início de temporada. Vamos fazer o nosso melhor. Os resultados chegam com o tempo. Não estou querendo levar o pessoal para ganhar o jogo. Se tivermos a oportunidade de ganhar, vamos ganhar — afirma Murúa.

Segundo Bryan Backes, que foi o técnico no bicampeonato da 2ª Divisão (2015 e 2016) gaúcha, o jogo será muito difícil. Ele concorda com Murúa de que o objetivo, nessa primeira partida, é jogar o melhor possível.

— Esse foi o nosso grande sonho. Durante muito tempo lutamos por isso. Sabemos que não dá para chegar e achar que vamos obter os mesmos resultados. É um nível diferente. Vamos enfrentar a principal equipe do Estado — conta.

Para Bryan, será uma partida especial, já que ele não exercerá a função de técnico, apesar de que auxiliar o técnico Murúa dentro de campo. Ele deve atuar como hooker, posição da modalidade que tem a missão de lançar a bola e ajudar nos confrontos físicos, ou asa, que é uma espécie de especialista em roubar a bola do adversário.

— Para mim, está sendo muito bom só jogar. Recebi propostas de outros times para ser treinador, mas optei por ficar e jogar a primeira divisão pelo U. Desde o início, sempre quisemos estar na elite. É uma realização pessoal — revela Bryan.

Objetivo é permanecer na elite

Entre a comissão técnica, os jogadores e a diretoria a unanimidade é que o principal objetivo é permanecer na 1ª Divisão, já que o nível técnico é muito superior ao que o time estava habituado, jogando a 2ª Divisão.

— Subimos para um campeonato que eu acho ser o segundo melhor do Brasil. O primeiro é São Paulo. É um nível bastante forte. Mas no rúgbi não tem milagre. É trabalho, trabalho e trabalho. O que nós esperamos, e a própria diretoria espera, é um ano de consolidação. Temos de mostrar a nossa forma de jogar, com um padrão de jogo, para nos próximos anos almejarmos coisas mais importantes — destaca o técnico Murúa.

