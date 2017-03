Universitário Rugby apresenta novos uniformes para a temporada 2017

Manto preto, azul e branco 30/03/2017 | 19h04 Atualizada em

O uniforme preto deverá ser o principal, seguido do branco e do azul

O uniforme preto deverá ser o principal, seguido do branco e do azul Foto: Pedro Pavan / Diário de Santa Maria

O Universitário Rugby Santa Maria apresentou, nesta quinta-feira, os seus três uniformes da temporada 2017. Apesar de já ter estreado no Campeonato Gaúcho de Rugby da 1ª Divisão, a equipe santa-mariense preferiu aguardar o primeiro jogo em casa, neste domingo, em grande evento promovido pelo time, na UFSM, para mostrar os novos mantos preto, branco e azul. Em breve, o Universitário deve colocar todos os modelos à venda.

Com o objetivo de apresentar o rúgbi à comunidade e sediar um grande evento do esporte, o Universitário Rugby Santa Maria promove, neste domingo, a partir das 9h30min, no Parque de Exposições da UFSM, o 1º Rugby Day. Além de inúmeras atrações artísticas e gastronômicas, será a estreia da equipe em Santa Maria pelo Campeonato Gaúcho. O jogo principal da tarde está marcado para as 15h,



