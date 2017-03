União Independente empata em amistoso preparatório à Série Bronze de Futsal

No Corintians 26/03/2017 | 21h07 Atualizada em

O União Independente empatou em 3 a 3 no amistoso de sábado contra o Atlético Candelariense no Ginásio Saul José Machline, conhecido como Ginásio do Corintians. Conforme o técnico Henrique Braibante, o jogo-teste tinha como objetivo avaliar o desempenho da equipe para o início da Série Bronze de Futsal, que começa em 8 abril.

– A equipe adversária está bem qualificada e o jogo foi bem difícil. Queríamos colocar em quadra os 17 atletas para testá-los em diferentes formações, e conseguimos – relata Braibante.

O primeiro gol foi marcado já no primeiro minuto, por meio de um escanteio da equipe de Candelária. O empate veio ainda no etapa inicial, quando o pivô Iago recebeu a bola e, sem marcação, conseguiu marcar.A segunda metade do jogo começou com a virada do time áureo-cerúleo. O ala Bernardo recebeu a bola de Iago, que chutou para o gol, o goleiro espalmou, e, de rebote, Bernardo completou para a redes.

O goleiro Edinho, do União, ainda pegou um tiro livre da equipe de Candelária e, correndo contra o tempo, o ala Fernando aproveitou um contra-ataque e virou a partida.Mas, faltando 45 segundos para terminar o segundo tempo, o time adversário marcou pela terceira vez, encerrando o duelo em 3 a 3.A estreia do União na Série Bronze é fora de casa, dia 8 de abril, contra o Cachoeira, em Cachoeira do Sul.

Categoria de base

Os grupos e os adversários nos estaduais sub-15, 17 e 20 foram divulgados em reunião da Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS) na última sexta-feira. Na sub-15, o União ficou no Grupo 1 ao lado de Sercesa, Pinheiro e Asaf. Na sub-17, o União jogará contra AABB, Brilhante e ACBF (de Cerro Branco). Já no sub-20, competição a qual a equipe da UFSM Futsal também participará, o Grupo B é formado por São José do Inhacorá, Lago Futsal, Atlântico Futsal, Soledade Futsal, UFSM e União.