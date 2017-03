União Independente divulga lista de 12 aprovados em seletiva para o time sub-20

Peneira no CDM 12/03/2017 | 20h59 Atualizada em

O União Independente fez, na noite da última sexta-feira, no CDM, a primeira etapa da seletiva dos atletas que vão integrar a equipe sub-20 nesta temporada. Quase 40 atletas participaram, com idades entre 18 e 20 anos. Na noite deste domingo, 12 nomes de atletas aprovados foram divulgados (confira abaixo).

Conforme o técnico da equipe principal, Henrique Fortes Braibante, que esteve presente na seletiva, o nível técnico apresentado pelos candidatos foi muito bom.

– Acredito que teremos uma equipe melhor do que a do ano passado. Até porque naquela época nós começamos do zero, eu tinha me dividir entre os dois times e ficamos em segundo no Citadino – relata.

O otimismo de Braibante faz referência à novidade para esta temporada, que é a da designação de um técnico específico para a equipe sub-20, o preparador físico Airton Alonço Junior.

– Acredito que teremos uma equipe bem mais forte. Tanto pela questão da responsabilidade pelas equipes ter sido dividida quanto pelo aumento no número de treinos. O amadurecimento da equipe também é um objetivo, até para que os atletas possam ir para o adulto.

A partir de agora, a equipe sub-20 treina três vezes na semana no Centro Desportivo Municipal (CDM), das 18h às 20h. Antes, o espaço era dividido com a equipe principal, que treina na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). A definição da equipe Sub-20 deve ocorrer até uma semana antes da Super Copa, que está marcada para começar no dia 26 de março. Dos 18 escolhidos, 15 atuarão na linha e três como goleiros.

