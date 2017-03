União Independente apresenta elenco para a disputa da Série Bronze

Futsal 07/03/2017 | 21h15 Atualizada em

O União Independente, um dos três representantes de Santa Maria na Série Bronze do Estadual de Futsal, apresentou o elenco e a comissão técnica, em evento no Mirante Showbol, na Rua Pedro Gauer, no Bairro Perpétuo Socorro, na noite de segunda-feira.

Foram anunciados 17 nomes para a temporada 2017. Um dos destaques é o ala Lucas Peres, 23 anos, que atuou pelo Mafra Ferromax Futsal no ano passado, junto ao técnico santa-mariense Sandro Colvero. Peres é um velho conhecido das quadras locais. Nas categorias de base, ele defendeu o Novo Horizonte e o Atlético Esporte Clube em competições estaduais. O União estreia na Série Bronze em 8 de abril, contra a AABB, em Cachoeira do Sul.

– Estou bem contente com o elenco que conseguimos montar. É um ano mais difícil de montar o grupo, já que temos mais times na cidade. Mas conseguimos manter uma espinha dorsal e agregar outros atletas para suprir carências de 2016. O Lucas Peres é um nome muito forte. Ele teve convites para jogar a Liga Nacional. Porém, temos outros jogadores importantes, como o Fernandinho, o Edinho, o Bernardo e outros tantos – garante o técnico do União Independente, Henrique Braibante.

O grupo principal do União começa, nesta semana, treinos três vezes por semana na AABB, na Rua dos Andradas, além de um dia de trabalho específico em duas academias da cidade.

Os jogadores

Goleiros – Maicom e Edinho



Fixos – Ricardo, Moraes, Farias, Pedrão e Rafinha

Alas – Fernandinho, Bernardo, Lucas Peres, Couto e Bevis

Pivôs – Kuya, Índio, Righi, Bochecha e Iago