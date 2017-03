UFSM Futsal perde primeiro amistoso preparatório à Série Bronze

Teste 20/03/2017 | 20h45 Atualizada em

O futsal da UFSM entrou em quadra em duas frentes, no último sábado, em amistosos em Candelária. A equipe adulta, que está em preparação para a Série Bronze, perdeu por 9 a 2 para o Atlético Candelariense. Já o grupo sub-20, que estreará no Estadual em 2017, empatou em 5 a 5 com o time da casa.

– Aconteceram alguns erros que eu já esperava, principalmente no goleiro-linha. Mas o jogo foi parelho. Perdemos muitas chances de gol. Pecamos na finalização. Mas são coisas de pré-temporada. Fizemos apenas seis treinos antes do amistoso – explica o técnico do UFSM Futsal, Marcos Cairrão.

Sobre a equipe de categorias de base, o treinador se mostrou satisfeito com o desempenho dos jogadores:

– Gostei bastante. Foi acima do esperado – avalia Cairrão.

O time sub-20 fará novos testes até o pontapé inicial da competição, que ainda não tem data oficial para começar – tendência é que o Estadual Sub-20 comece em maio. Já o time adulto deve ter feito seu último amistoso antes da 1ª rodada da Bronze, em 8 de abril, contra a ACF, em Santa Maria.