22/03/2017 | 20h18

Na próxima segunda-feira, às 18h30min, no ginásio didático 3 do campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a equipe do UFSM Futsal fará uma avaliação para selecionar novos atletas para o time sub-20, que disputará o Estadual da categoria.

Candidatos nascidos entre os anos de 1997 e 2000 devem enviar e-mail para ufsmfutsal@gmail.com, com nome completo, matrícula e curso. A seletiva é exclusiva aos alunos da instituição.



