UFSM Futsal divulga lista com 17 aprovados em avaliação do time sub-20

Peneira 29/03/2017 | 13h34 Atualizada em

Na segunda-feira, no ginásio didático 3 do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), foi realizada uma avaliação para atletas do time sub-20 do UFSM Futsal. Cerca de 40 alunos da instituição participaram das atividades. Do total, 17 deles foram selecionados para seguir treinando com a equipe de categorias de base, nas segundas, quartas e sextas-feiras.

União Independente empata em amistoso preparatório à Série Bronze de Futsal



A equipe sub-20 da UFSM está na chave 2 do Estadual da categoria, ao lado de União Independente, Lagoa, Atlântico, AFSJI e AAFS. O campeonato deve começar em 13 de maio.

UFSM Futsal faz seletiva para a categoria sub-20



OS SELECIONADOS

André Vargas

Andrei Antoniolli

Ayran Lacerda da Costa

Bernardo do Prado Boemo

Carlos Eduardo da Cunha Braga

Carlos Silva

Erick Muller

Felipe André

Guilherme Bedin Raymann

Guilherme Menezes Derzette

Gustavo Trindade da Silva

Igor Mazzorani

Matheus Martins Nascimento

Maurício da Silva Moreira

Maurício da Silva Sabino

Roger Adriano Brito Barcelar

Witor Santos Silva