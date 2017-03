UFSM Futsal anuncia troca no comando técnico do time principal

Mudança na comissão 29/03/2017 | 15h16 Atualizada em

Desde o ano passado, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) aposta em um novo projeto de Pesquisa, Ensino e Extensão Multidisciplinar: o UFSM Futsal. E, neste ano, a partir da criação de um time de base dentro desse programa, os responsáveis pela equipe decidiram ampliar, também, a comissão técnica. Por isso, o treinador do grupo na Série Bronze 2016, Marcos Cairrão, irá para o sub-20, que, com a volta das aulas na instituição, recém inicia as suas atividades de quadra. No time principal, quem assume o comando é o professor Gabriel Pranke, 30 anos.

UFSM Futsal divulga lista com 17 aprovados para time sub-20

— A ideia é que os times e comissões se conversem. Que não fiquem isolados. Até porque alguns atletas sub-20 vão compor a Bronze — explica Pranke, que é formado em Educação Física pela UFSM, tem doutorado em Ciências do Movimento Humano pela UFRGS, é professor na Fames e colunista de Saúde do Diário.

Pranke foi goleiro do UFSM Futsal na temporada passada e também já defendeu o União Independente, outra equipe da cidade na Bronze, em 2014.

União Independente empata em amistoso preparatório à Série Bronze de Futsal



— Obviamente, queremos resultados. Mas nosso projeto é pautado em ensino, pesquisa e extensão. Existe aprendizado dos alunos e dos integrantes da comissão técnica. É um espaço de ensino. Em função de ser apenas o segundo ano do projeto, esperamos uma evolução como equipe e queremos passar para a segunda fase. Esse é o nosso grande objetivo esportivo da temporada — afirma Pranke.

O UFSM Futsal estreia na Série Bronze em 8 de abril, contra a ACF (Caçapava do Sul), em Santa Maria.