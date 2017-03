Futebol 07/03/2017 | 20h37 Atualizada em

Depois de formar o grupo para o time feminino, o Riograndense já prepara o primeiro teste para as atletas que compõe o time desde o fim de janiero. No próximo sábado, dia 18, elas recebem as atletas do "Projeto Bola pro Futuro", de Santiago.



Riograndense recebe cerca de 50 candidatas em seletiva para escolinha feminina



O jogo será realizado no Estádio dos Eucaliptos, às 9h, e terá entrada gratuita. Os confrontos serão nas categorias sub-13, sub-15 e sub-18.