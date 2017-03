"Temos que valorizar o ponto conquistado", afirma técnico do Inter-SM após empate 

1 a 1 fora de casa 16/03/2017 | 17h51 Atualizada em

Os jogadores do Inter-SM se reapresentaram na tarde desta quinta-feira para um treino regenerativo na UFSM, depois do 1 a 1 com o Santa Cruz, no Estádio dos Plátanos, pela 3ª rodada da Divisão de Acesso, na noite desta quarta. Apesar da preparação para a partida contra o São Gabriel, no domingo, já estar na pauta, o time ainda amarga o empate. É que o Galo conseguir igualar o placar aos 45 minutos do segundo tempo. Para o técnico alvirrubro, Vinicius Munhoz, o resultado poderia ter sido melhor. Apesar de os dois pontos terem escapado por poucos minutos, o treinador afirma que o ponto conquistado fora de casa não é ruim.

— Ficou o sentimento de que poderia ter sido melhor, em função da vantagem que tivemos em quase todo o segundo tempo. Infelizmente, deixamos escapar no final. Mas, dentro do planejamento que tínhamos feito, tendo em vista a dificuldade que é enfrentar o Santa Cruz lá, temos que valorizar o ponto conquistado — avalia.

Situação parecida com o que houve nos Plátanos havia ocorrido na estreia do Inter-SM na competição, contra o Aimoré. Naquela oportunidade, o clube de Santa Maria levou o primeiro gol aos 45 minutos do primeiro tempo. No entanto, diferentemente do duelo em São Leopoldo, Munhoz atribui o gol de empate a uma grande pressão do Santa Cruz, e não por falta de atenção da equipe.

— O Santa Cruz estava com desvantagem no placar e recheou o time com atacantes. Eles estavam em cima da nossa linha defensiva e se fizeram valer das bolas altas. Na maioria das vezes, tivemos sucesso. Mas, em uma delas, infelizmente, não conseguimos e acabou saindo o gol. No jogo do Aimoré foi diferente. Perdemos em faltas e descuido. Tivemos produção para ganhar o jogo ontem (quarta). Foram várias chances e não conseguimos converter, infelizmente — lamenta Munhoz.

Além do treino desta quinta, que será apenas físico, haverá treinamentos nesta sexta e no sábado, quando o técnico deverá definir o time que vai a campo contra o São Gabriel, no domingo, às 16h, no Estádio Presidente Vargas.

Para preparar o Inter-SM para o duelo contra o líder do Grupo A, Munhoz foi ao Estádio Sílvio de Faria Corrêa na noite desta quinta-feira para acompanhar a partida entre Sanga e Guarani-VA.

— Eles (São Gabriel) têm a melhor campanha da nossa chave. Então, temos de analisar bem para vermos os pontos fracos, e onde podemos levar alguma vantagem — destaca.