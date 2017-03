Supercopa abre o calendário do futsal de Santa Maria neste domingo 

No CDM 22/03/2017 | 16h43 Atualizada em

O congresso técnico da Supercopa de Futsal será realizado nesta quinta-feira, às 19h, na sede do Sindicato Rural, na Rua Appel, 475. A competição municipal abre o calendário da Liga Santa-Mariense de Futsal, que ainda promoverá mais três campeonatos na temporada 2017: o Citadino, a Taça SM de Base e a Copa Oreco. A Supercopa de Futsal reúne os oito melhores times do Citadino de 2016, nas categorias masculino e feminino (confira, abaixo, os participantes).

No ano passado, no masculino, o time da Ferroviária levantou o troféu de campeão — não houve categoria feminina. O torneio será disputado neste domingo, das 9h às 20h, no Centro Desportivo Municipal (CDM). Os vencedores desta edição serão conhecidos já no domingo. A entrada é gratuita.

MASCULINO

União Independente

Itaimbé

Elitte

AABB

Juventus

Kamikaiser

Ferroviária

Galatasaray

FEMININO

Dallas

Riograndense

Farroupilha

Fames

Projeto Futuro

Atlético

Santos Peñarol

UFF Bayer