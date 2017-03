Soldiers confirma favoritismo e massacra na estreia no Estadual

Futebol Americano 19/03/2017 | 20h43 Atualizada em

Foto: Júlio Porto Desordi/ Divulgação Soldiers / New Co DSM

O Santa Maria Soldiers não tomou conhecimento do Mustangs na estreia pelo Campeonato Gaúcho de futebol americano. Em busca do quarto título estadual da modalidade, o exército verde e preto venceu o adversário pelo placar elástico de 84 a 0 na tarde de domingo, em São Leopoldo.

O Soldiers volta a jogar pelo Estadual apenas no dia 2 de abril, contra o Chacais, em Santa Maria.

A equipe de Santa Maria foi a campo com reforços de peso. Além da estreia do norte-americano Clinton Greenaway III, a grande contratação da temporada, o Soldiers também contou com os atletas Vinicius Zanon e Douglas Rodrigues, dois dos fundadores da equipe santa-mariense.

Zanon é jogador da seleção brasileira de futebol americano e defendia o Istepôs, de Santa Maria. Ele não vestia a camisa do Soldiers desde 2014.

Já o quarterback Douglas Rodrigues voltou a defender o Soldiers no segundo semestre do ano passado, quando a equipe garantiu vaga na primeira divisão nacional. Além dos reforços no time do técnico Gustavo Petter, também destacaram-se na partida os jogadores Nataniel, Busanello e Siqueira. O MVP do jogo foi João Antônio Chelotti.