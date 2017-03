Sem seu goleador, Inter-SM enfrenta o Avenida pela liderança da Divisão de Acesso 

Jogaço 24/03/2017 | 20h57 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Felipe Gaúcho (com a bola) seráo substituto do goleador Eduardo

Felipe Gaúcho (com a bola) seráo substituto do goleador Eduardo Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O empate em 2 a 2 contra o Guarani-VA, em Venâncio Aires, na última quinta-feira, manteve o Inter-SM com a pontuação de líder _ são 8 pontos. No entanto, o time de Santa Maria perdeu a liderança para o Avenida, que ganha no saldo de gols. A equipe de Santa Cruz do Sul é a adversária deste domingo, às 16h, no Estádio Presidente Vargas, pela 6ª rodada da Divisão de Acesso. Para o jogo que vale a ponta isolada do Grupo A, o técnico Vinicius Munhoz terá pelo menos dois desfalques certos e de grande importância. O centroavante Eduardo e o meia Kleyton.

Inter-SM empata fora com o Guarani-VA e divide a liderança da Divisão de Acesso

O camisa 9 é o goleador do Inter-SM na competição, com quatro gols. Foi dele o primeiro gol no último jogo, contra o Guarani-VA. Por ter tomado o terceiro cartão amarelo, terá de cumprir suspensão automática. Outro jogador importante que deve ficar fora é o meia Kleyton, camisa 10 e capitão do time. Ele vem jogando com dores musculares há, pelo menos, três confrontos. Contra o Guarani-VA precisou sair ainda no primeiro tempo. Nos lugares deles devem entrar Ícaro e Felipe Gaúcho, respectivamente. O volante Théo, de boas atuações nos últimos jogos, ainda é dúvida.

Gandula na final da Copa do Mundo, Fernando marcou seu primeiro gol como jogador profissional



O técnico Vinicius Munhoz lamenta o empate em Venâncio, já que o Inter-SM virou a partida e acabou tomando o empate aos 45 minutos do primeiro tempo. Ele projeta um duelo difícil contra o Avenida.



Inter-SM goleia o São Gabriel e assume a liderança na Divisão de Acesso



– Poderia ter sido melhor. Mais uma vez largamos na frente, como aconteceu com o Santa Cruz, e, em uma desatenção, tomamos o empate. São jogos de muito equilíbrio, e que o detalhe define. Mas estamos tentando passar tranquilidade aos jogadores – afirma Munhoz.



Eduardo é a esperança de gols do Inter-SM para o clássico contra o Sanga



O treinador ameniza os desfalques e deposita confiança nos jogadores escolhidos para substituí-los. Munhoz também aproveita para convocar a torcida para comparecer ao Presidente Vargas.



Inter-SM deixa vitória escapar nos minutos finais e empata com o Santa Cruz na Divisão de Acesso



– Infelizmente, não vamos ter o Eduardo nesse jogo. É um atleta muito importante, mas temos jogadores em condições de suprir essas ausências. Pelo trabalho que viemos realizando merecemos o apoio dos torcedores, que já foi importante antes e vai ser fundamental no domingo. Esperamos ter o Presidente Vargas lotado – espera o treinador.



"Temos que valorizar o ponto conquistado", afirma técnico do Inter-SM após empate



Os ingressos para a partida já estão a venda antecipadamente, e variam de R$ 10 a R$ 50. Mulheres acompanhadas de um pagante têm entrada franca. Outra opção é comprar uma camisa do clube, por R$ 85, e ganhar um ingresso. Os portões abrem às 15h.

DOMINGO - 16H



INTER-SM

Ian; Maldonado, Dionatan, Adriano Alemão e Cássio; Théo (André), Marquinhos, Wallan Luan, Ícaro e Ayrton; Felipe Gaúcho

Técnico: Vinicius Munhoz

AVENIDA

Rodrigo; Itaqui, Rogélio, Luis Henrique e Roger; Toto, Moisés Baiano, Márcio Reis, Feliphe e Maurício; Hyantony

Técnico: Fabiano Daitx

Arbitragem: Francisco Dias, auxiliado por Vinicius Jardim Oliano e Marcos Edinei de Moraes



Local: Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria