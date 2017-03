Sem luz há 5 meses, ginásio principal do CDM deve ter problema resolvido nos próximos dias

Dano no transformador 29/03/2017 | 20h58 Atualizada em

Desde novembro do ano passado com problemas de energia elétrica, o Centro Desportivo Municipal (CDM) não pode receber times para treinos e partidas à noite no ginásio A, que é considerado o principal do complexo. É que, em função de danos no transformador e nos cabos de alta tensão, os refletores da quadra não podem ser ligados.

— Não temos potência de energia para ligar os refletores. Como é uma rede de baixa potência, e os refletores consomem muita carga, cai a rede de todo o complexo se as luzes do ginásio A forem acesas — explica o superintendente de Esporte e Lazer da prefeitura de Santa Maria, Givago Ribeiro.

Segundo Givago, foi definido nesta quarta-feira, em reunião, que o conserto ou a troca do transformador será prioridade nos próximos dias.

— Ainda nesta semana, um engenheiro elétrico fará um levantamento técnico e financeiro. Se for determinada a compra de um transformador ou o conserto do mesmo será aberta uma licitação. Fizemos uma medida paliativa em janeiro para poder garantir o funcionamento da iluminação da pista de caminhada e da segurança do patrimônio — conclui Givago.

Entre as preocupações está o início da Série Bronze de Futsal. Normalmente, as equipes de Santa Maria — neste ano são três — utilizam o ginásio A do CDM para mandar as suas partidas em função do espaço disponibilizado nas arquibancadas. A competição começa no próximo dia 8.