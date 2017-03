Sem alvará, Riograndense não jogará nos Eucaliptos na estreia da Terceirona 

Impasse 23/03/2017 | 18h21 Atualizada em

Entra ano, sai ano e a liberação dos estádios para os jogos sempre acaba gerando polêmica. No dia 2 de abril, daqui a 10 dias, o Riograndense estreia na Terceirona gaúcha, em jogo marcado para Santa Maria contra o Guarany, de Camaquã. Acontece que o Estádio dos Eucaliptos não estará totalmente apto para receber o público, conforme exigências da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e do Ministério Público. Com isso, o Inter-SM deverá emprestar o Estádio Presidente Vargas ao coirmão. O problema é que para este mesmo dia, na Baixada, está marcada a partida do Santa Maria Soldiers pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho de futebol americano.

FGF divulga novos grupos e tabela da Terceirona

O Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI) dos Eucaliptos é válido até 1º de abril. Conforme o capitão Daniel Dalmaso, chefe da Seção de Prevenção do 4º Batalhão de Bombeiros Militares de Santa Maria, não haveria problema de o jogo ocorrer na casa do Riograndense, uma vez que o clube já solicitou o pedido para vistoria de renovação do alvará antes de o prazo do APPCI vigente se esgotar.

Soldiers confirma favoritismo e estreia com vitória no Estadual

— Por parte dos bombeiros, eles poderiam jogar. Existe o alvará, e, em tese, se eles têm o alvará, eles estão em condições. O vencimento do alvará não quer dizer que o estádio não esteja em condições. Haveria o risco de notificação e multa, mas, neste caso, não se aplica porque o Riograndense já solicitou a vistoria. Eles estão na fila de espera, que está demorando cerca de 30 dias — explica o capitão Dalmaso.

Leia mais sobre o Riograndense



Apesar dessa possibilidade, o Riograndense não poderia receber público no jogo do dia 2 porque a FGF exige que todos os laudos estejam em dia. Assim, a partida deveria ser realizada nos Eucaliptos, mas com portões fechados, o que é descartado pelo presidente do clube, José Luiz Coden. Além disso, segundo ele, algumas reformas estão sendo feitas, como rampas de acessibilidade, instalação de um alarme de incêndio e o aumento dos alambrados de 2m40cm para 3m, conforme exigência feitas no alvará do ano passado para serem realizadas neste ano.

Inter-SM goleia o São Gabriel e assume a liderança na Divisão de Acesso



— A expectativa é que tenhamos o estádio liberado para o segundo jogo. O que nos atrasou muito é que foi pedido um laudo da Secretaria de Meio Ambiente que, até então, não era pedido. E é um laudo caro e demorado. Sem ele não conseguiríamos encaminhar nada. Agora, já temos ele e fizemos o pedido de vistoria — explica Coden.

Coden conta que há um acerto com o presidente do Inter-SM, Heriberto Marquetto, para atuar na Baixada na estreia da Tercierona. O mandatário alvirrubro confirma que há a possibilidade, que deve ser definida com a diretoria esmeraldina em reunião na tarde desta sexta. No entanto, o compromisso do Santa Maria Soldiers contra o Santa Cruz Chacais já estava marcado para o Presidente Vargas, e inclusive com ingressos à venda. Conforme Marquetto e Coden, com isso, o time de futebol americano seria convidado a jogar nos Eucaliptos, já que os bombeiros asseguram a possibilidade.



— Colocamos o nosso estádio à disposição porque já passamos por essa situação e jogamos lá (nos Eucaliptos). Estamos torcendo para que eles consigam liberar o estádio deles. Em uma hora dessas, todo mundo tem que se ajudar — destaca Marquetto.

O presidente do Santa Maria Soldiers, Diego Hartz, disse que não havia sido comunicado sobre uma possível mudança.