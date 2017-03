São Gabriel vence fora de casa na estreia da Divisão de Acesso

Sanga 05/03/2017 | 20h27 Atualizada em

O São Gabriel foi outro time da região que estreou na Divisão de Acesso de 2017. O time do técnico Círio Quadros foi até Bagé, para enfrentar o Guarany, no Estádio Estrela D'Alva. Os gabrielenses foram superiores e venceram o time da casa, que subiu da Terceira Divisão no ano passado, por 2 a 1. O Sanga divide a liderança do Grupo A com o Aimoré, ambos com 3 pontos. No entanto, o time da Região Metropolitana leva vantagem no saldo de gol, já que goleou o Inter-SM por 3 a 0.

O São Gabriel começou arrasador no jogo. Com uma pressão constante desde o primeiro minuto de jogo, não demorou para os gabrielenses abrirem o placar. Jocenir cruzou na cabeça de Rilber, que fez 1 a 0, aos 8 minutos. E o segundo gol saiu cinco minutos mais tarde. João Felipe arriscou de fora da área e acertou o cantinho da goleira, sem dar chances para o goleiro do Guarany. Era o 2 a 0 aos 13 minutos de partida. A partir disso, o time de Círio Quadros passou a administrar o jogo, mas quase ampliou, de novo com Rilber, no fim da primeira etapa.

No segundo tempo o Guarany se jogou para cima do São Gabriel para tentar o empate. E a pressão deu resultado. Aos 18 minutos, depois de bate e rebate dentro da área o centroavante Alan Bald descontou. E, logo em seguida, aos 25 minutos, o goleiro Juliano saiu nos pés de Michel, que acabou caindo. O juiz marcou pênalti, muito reclamado pelos gabrielenses. O próprio Michel foi para a cobrança, que foi defendida pelo goleiro. O time da casa continuou pressionando até o final, mas o São Gabriel garantiu a vantagem.

O gerente de futebol do São Gabriel, Luis Eduardo Meneghello Hermes, gostou da atuação do time.

– É sempre difícil jogar contra o Guarani aqui. Viemos com o pensamento de buscar a vitória, mesmo respeitando o adversário. Agora vamos focar para o jogo do Santa Cruz – afirma.

O Sanga volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Santa Cruz no Estádio Sílvio de Faria Corrêa, às 17h.