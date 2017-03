Em casa 12/03/2017 | 21h12 Atualizada em

O São Gabriel venceu o Santa Cruz por 2 a 1, na noite deste domingo, pela 2ª rodada da Divisão de Acesso, e assumiu a liderança do Grupo A, com seis pontos em dois jogos. Os gols do Sanga na partida foram marcados por Rilber e Junior. O goleiro Juliano ainda defendeu um pênalti para os donos da casa.

Leia as últimas notícias de Esportes

O time do técnico Círio Quadros volta a campo na quinta-feira, contra o Guarani-VA, novamente no Sílvio de Faria Corrêa.