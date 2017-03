São Gabriel vai a Bagé na 1ª rodada da Divisão de Acesso

A bola vai rolar 03/03/2017 | 20h33 Atualizada em

O outro representante da região na Divisão de Acesso é o São Gabriel. Diferentemente das últimas duas edições, quando teve o comando de Gelson Conte, nesta temporada a equipe da Terra dos Marechais tem como treinador um velho conhecido do Riograndense, de Santa Maria, o técnico Círio Quadros. Em sua estreia na competição, o Sanga enfrentará o recém-promovido Guarany-Ba, neste domingo, às 17h, no Estádio Estrela D¿Alva, em Bagé.

Leia mais sobre a Divisão de Acesso

– Queremos, primeiro, buscar a permanência na Divisão de Acesso. Depois, uma das quatro vagas. E, por último, o acesso. Vamos trabalhar com essas três metas. Temos um time com média de idade de 25 anos. A equipe é veloz e tem uma transição boa da defesa para o ataque. Os laterais também apoiam bastante – avalia o gerente de futebol do São Gabriel, Luis Eduardo Hermes.

Inter-SM define equipe para a estreia

O São Gabriel começou a sua pré-temporada em 30 de janeiro. Ao longo da preparação, foram cinco amistosos (quatro vitórias e uma derrota). Entre os testes, a equipe de Círio Quadros venceu o Grêmio Ba por 2 a 1, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa, e perdeu para os reservas tricolores por 2 a 0, em teste no CT Luiz Carvalho. Na última quarta-feira, o Sanga derrotou o Riograndense por 3 a 2 em amistoso final antes da estreia.

O adversário gabrielense na 1ª rodada manteve o treinador Geverton Duarte, que conquistou a vaga na Divisão de Acesso do ano passado, quando a equipe da Campanha bateu o Gaúcho, de Passo Fundo, na decisão da Terceirona. Na equipe, não há nomes de referência. O grupo, em boa parte, é formado por jovens atletas.