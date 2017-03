São Gabriel reencontra ex-técnico em jogo para se manter na liderança 

Divisão de Acesso 15/03/2017 | 20h55 Atualizada em

O São Gabriel tem mais um desafio na noite de hoje na busca para seguir na liderança do Grupo A da Divisão de Acesso. O tricolor recebe o Guarani-VA, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa, às 20h30min, em jogo válido pela 3ª rodada da competição.

Normalmente, os técnicos pregam que toda partida é importante, mas essa terá um significado especial, principalmente para a torcida do Sanga e para o treinador adversário, Gelson Conte.



O comandante do time de Venâncio Aires liderou o São Gabriel nos dois últimos anos, desde que o Sanga voltou à Divisão de Acesso. Em 2015, Conte beliscou o acesso à Série A do Gauchão, que, na oportunidade, ficou com o Glória, de Vacaria. No ano passado, a dobradinha continuou bem na primeira fase, mas, na segunda fase da competição, os gabrielenses não conseguiram avançar.

Conte prega respeito ao ex-clube, mas diz que vai até São Gabriel para tentar voltar com três pontos. Ele também comenta a passagem de dois anos pelo clube da região.

– Sei a força do São Gabriel lá dentro (no Sílvio de Faria Corrêa). É um jogo difícil. Vamos enfrentar o líder, mas vamos da melhor maneira possível para fazermos um bom resultado. Foram duas boas passagens em São Gabriel. A direção nos deu condições de trabalho. Respeito as pessoas de lá. Infelizmente, não conseguimos o objetivo, que era o acesso. A diretoria até consultou para continuarmos, mas não houve um acerto. Mas o futebol é assim mesmo, e as portas continuam abertas – afirma Conte.

Gelson Conte, atualmente no Guarani-VA, fez boas campanhas com o São Gabriel nas duas últimas temporadas Foto: Guarani-VA / Divulgação

O técnico do São Gabriel, Círio Quadros, retribui o respeito a Conte, mas se diz confiante pela conquista de mais três pontos, já que o Sanga vem embalados de duas vitórias. Ele comandou o último treino antes do jogo na tarde de ontem.

– O Gelson conhece bem o São Gabriel, apesar de não ter nenhum jogador que atuou com ele. Mas ele sabe da força que temos em casa. Mesmo assim, é um jogo difícil. Ele é um homem que conhece o futebol, e temos que respeitar isso. Mas as duas vitórias e o apoio da torcida nos dá confiança – ressalta Círio.

SÃO GABRIEL

Juliano; Jocenir, Vagner, Guilherme e Jaime; Diego Borges, João Felipe, Márcio e Rilber; Junior e Daniel

Técnico: Círio Quadros

GUARANI-VA

Eduardo; Selton, Matheus Alemão, Manolo e Sirena; Lando, Sampson, Júlio e Padilha; Mauro e Thalles

Técnico: Gelson Conte

Local: Estádio Silvio de Faria Corrêa, em São Gabriel

Arbitragem: Jeferson Moraes auxiliado por Vinicius Jardim e Igor Balke