São Gabriel leva 2 a 1 do Pelotas em casa e perde a terceira consecutiva na Divisão de Acesso

26/03/2017

Três jogos e três derrotas consecutivas. Na noite deste domingo, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa, o São Gabriel levou 2 a 1 do Pelotas, e caiu para o 5º lugar do Grupo A na Divisão de Acesso, com 7 pontos. Os gols da partida foram marcados por Uélison Santana (duas vezes), para os visitantes, e por Vágner, para os donos da casa.

O resultado desta noite agrava a situação do Sanga e do técnico Círio Quadros no cargo. A equipe da Terra dos Marechais não vence há quatro partidas e amarga o seu segundo revés diante da torcida. Na 7ª rodada da competição, no próximo domingo, o time gabrielense viaja a São Leopoldo, onde encara o Aimoré.