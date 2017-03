São Gabriel é surpreendido em casa e perde para o Avenida de virada

Segunda derrota 23/03/2017 | 14h56 Atualizada em

Na noite de quarta-feira, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa, o São Gabriel foi surpreendido pelo Avenida e perdeu, de virada, por 3 a 2, em jogo da 5ª rodada da Divisão de Acesso. Com o resultado, a equipe gabrielense caiu para o terceiro lugar do Grupo A, com 7 pontos, e sofreu a sua segunda derrota na competição. Já o Periquito de Santa Cruz do Sul assumiu a liderança da chave, com 8 pontos. Os gols da partida foram marcados por Márcio e Rilber, para os donos da casa, e por Luis Henrique, Hyantony e Márcio Reis (ex-Sanga), para os visitantes.

Inter-SM faz último treino antes do confronto contra o Guarani-VA



As redes não demoraram a balançar no Sílvio de Faria Corrêa. O Sanga saiu na frente, com o lateral Márcio, logo aos três minutos de jogo. Contudo, o Avenida chegou ao empate, 10 minutos mais tarde, com Luis Henrique. No segundo tempo, os santa-cruzenses viraram, aos 14 minutos, com o atacante Hyantony, e ampliaram em cobrança de falta de Márcio Reis, ex-jogador do São Gabriel, aos 18 minutos. Rilber, um dos destaques gabrielenses na temporada, descontou, de pênalti, aos 28 minutos. Apesar do gol, a equipe não teve forças para conseguir a igualdade. Antes do final da partida, o volante Charles, ex-Inter-SM, ainda foi expulso.



Inter-SM goleia o São Gabriel e assume a liderança na Divisão de Acesso



O Inter-SM, que ocupa a vice-liderança do grupo, também com 7 pontos, entra em campo na noite desta quinta-feira, às 20h, contra o Guarani-VA, no Estádio Edmundo Feix, no complemento da 5ª rodada.



Leia mais sobre a Divisão de Acesso



Em busca da reabilitação, após duas derrotas consecutivas (Inter-SM e Avenida), a equipe comandada pelo técnico Círio Quadros recebe o Pelotas, neste domingo, às 18h30min, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa. A partida é válida pela 6ª rodada da Divisão de Acesso.