São Gabriel demite preparador e anuncia que vai dispensar até três jogadores 

A crise parece ter se instalado no Estádio Sílvio de Faria Corrêa após a terceira derrota consecutiva do São Gabriel na Divisão de Acesso. Os gabrielenses foram batidos em casa no domingo, por 2 a 1, pelo Pelotas. Foi o segundo revés seguido em seus domínios. Não só pelos resultados, mas também por questões financeiras, a direção do clube convocou uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira. Foi anunciada a demissão do preparador físico Roger Burkert. Além disso, a diretoria também comunicou que até três jogadores devem ser dispensados nos próximos dias.



Na oportunidade, o presidente, Roque Hermes, e o gerente de futebol, Luis Eduardo Meneghello Hermes, apresentaram a situação do clube, que também está em dificuldades financeiras. Apesar disso, o dirigente afirma que reforços serão contratados. Preferencialmente, atletas que estavam em clubes do Gauchão, que encerra sua primeira fase nesta quarta-feira.

– Vamos fazer algumas mudanças e buscar reforços. Vamos fazer uma análise do elenco para ver quem será dispensado. Não devem ser mais de três, já que podemos contratar apenas três da primeira divisão – reforça Luis.



Um reforço já foi anunciado. É um velho conhecido da torcida: Carlão. O zagueiro foi capitão da equipe no ano passado. O novo preparador físico deverá ser apresentado nesta terça-feira. O nome não foi revelado.