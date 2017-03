São Gabriel busca segunda vitória na Divisão de Acesso

Em busca da liderança 10/03/2017 | 20h52 Atualizada em

O São Gabriel pega, às 18h30min deste domingo, o Santa Cruz, pela 2ª rodada da Divisão de Acesso. Os dois clubes venceram por 2 a 1 na estreia, e dividem a vice-liderança do Grupo A, junto com o Pelotas. O Sanga bateu o Guarany-Ba na estreia, em pleno Estádio Estrela D'Alva, em Bagé.

Após vitória fora de casa, São Gabriel valoriza partida quase perfeita



Depois do bom resultado jogando fora de casa, o técnico Círio Quadros não deve promover mudanças no time. A única troca pode ser o ingresso do meia-atacante Daniel, 25 anos, que veio do Gwangju, da Coréia do Sul. Ele é considerado titular pelo treinador gabrielense, e só não formou a dupla de meio com Rilber, no último jogo, porque seu nome não havia sido publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, fato que ocorreu nesta semana.

São Gabriel vence fora de casa na estreia da Divisão de Acesso



Outro que está regularizado é o zagueiro Gil, 25 anos, que jogou a última temporada no Glória, de Vacaria, e no União Frederiquense, de Frederico Westphalen. No entanto, a zaga deve ser mantida com Vagner e Guilherme entre os titulares.



DOMINGO - 18h30min

SÃO GABRIEL

Juliano; Jocenir, Vagner, Guilherme e Jaime; Diego Borges, João Felipe, Márcio e Rilber; Junior e Daniel (João Leandro)

Técnico: Círio Quadros



SANTA CRUZ

Fernando Costa; Padel, Caio, Sandro e Marciel; David, Elias, Thiago Saraçol e Alex Goiano; Juliano Fogaça e Anderson Catatau

Técnico: Lúcio Colletz

Arbitragem: Bruno Matos auxiliado por Pablo Sebastian de Mello e Haury Temp



Local: Estádio Sílvio de Faria Corrêa, em São Gabrielz



Ingressos: Antecipados até as 19h de sábado por R$ 20. Na hora do jogo, será R$ 25. Mulheres pagam R$ 10