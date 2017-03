São Gabriel busca recuperação na Divisão de Acesso contra o Pelotas 

Após duas derrotas 24/03/2017 | 21h04 Atualizada em

Time de Rilber (com a bola) perdeu para o Avenida, em casa, na última rodada Foto: Marcelo Ribeiro / Caderno 7

Depois de ser goleado pelo Inter-SM e perder em casa para o Avenida nas duas últimas rodadas da Divisão de Acesso, o São Gabriel busca a recuperação neste domingo, às 18h30min. O tricolor gabrielense recebe o Pelotas, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa, pela 6ª rodada da competição. Antes disso, na sexta-feira, o time do técnico Círio Quadros enfrentaria o Inter B, também em São Gabriel, em amistoso. Os jogadores não considerados titulares seriam usados na partida.



O técnico Círio Quadros comanda o último treino antes do jogo na tarde deste sábado. Ele considera que a partida será ainda mais difícil por conta da demissão do treinador Marcelo Rospide, dispensado pelo Pelotas nesta sexta.

– O nosso foco é no domingo. Não gostamos de perder, mas a derrota fora para o Inter-SM é normal. O Avenida, para mim, é a melhor equipe do campeonato. Agora temos uma partida muito difícil. Já é complicado enfrentar o Pelotas. Mas, com a troca de técnico, todos os jogadores esperam uma oportunidade e aumentam o rendimento. O jogo fica mais difícil ainda. Fico chateado pelo Rospide. Ele é um grande treinador – destaca Círio.

DOMINGO - 18h30min



SÃO GABRIEL

Juliano, Deivid (Jocenir), Vagner, Charles e Jaime; Lúcio (Diego Borges), João Felipe, Rilber e Júnior; Daniel e João Leandro

Técnico: Círio Quadros

PELOTAS

Rafael Dal Ri; Darlem, Yuri, Gasparetto e Nicolas; Ceará, Arílson, Uélison Santana e Vinícius Martins;Douglas Mineiro e Brasão

Técnico: Felipe Müller

Arbitragem: Rafael Klein auxiliado por Daniel Brondani e Rodrigo Dahmer



Local: Estádio Sílvio de Faria Corrêa