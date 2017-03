Santa-mariense vai passar por avaliação no Marítimo de Portugal

Oportunidade 10/03/2017 | 13h58 Atualizada em

Tudo o que um adolescente apaixonado por futebol espera é uma chance em um clube profissional. E a oportunidade da vida pode ter chegado para um santa-mariense de 17 anos. O goleiro Pietro Ranieri Ilha Flores, morador do Bairro Salgado Filho, prepara-se para embarcar, no dia 10 de maio, para Portugal. Lá ele ficará 20 dias fazendo uma avaliação no Marítimo, um dos times tradicionais do país. A possibilidade será por conta dele fazer parte da unidade do time em Santa Maria, uma das 18 espalhadas pelo Brasil.

"Fiquei feliz e surpreso", diz preparador físico do Grêmio sobre convocação para a Seleção



O jogador de 1m89cm e 79kg, está confiantes em ser aprovado na seletiva portuguesa. Além dos treinos na escolinha do Marítimo em Santa Maria, ele concilia o estágio como jovem aprendiz e as aulas no 2º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Dom Antônio Reis.

Dupla de Santa Maria faz segundo teste para o time feminino do Inter



– A expectativa é grande. É uma oportunidade única, que todo mundo queria ter. Espero agarrar essa chance com as duas mãos. Vou dar o meu melhor para ficar, que é o meu objetivo. Estava treinando muito forte, e esperava que um dia me dessem essa notícia de que faria um teste. Quero ficar lá, apesar da distância, vai ser incrível – projeta o adolescente.

Inter-SM promove seletiva para categorias de base neste sábado



Conforme o coordenador da escolinha do Marítimo em Santa Maria, a posição de goleiro é uma carência no time juvenil do clube português. Foi então que houve o contato da base em Portugal para saber se havia na cidade algum candidato para a vaga. Para isso, Pietro está tendo um treinamento especial com o preparador de goleiros Matheus Bolivar, que também é preparador do Inter-SM.



Inter-SM deve ter Kleyton, mas Julinho e Benhur ainda são dúvidas



– O clube já preparou tudo para ele lá. O Pietro vai ter todo o suporte. Nos passaram essa carência, e bateu com as características dele. A nossa expectativa é que ele chegue e dê uma boa resposta – afirma o coordenador técnico da unidade de Santa Maria, Daniel Neves.

Riograndense recebe o Elite, de Santo Ângelo, para amistoso neste sábado



A escolinha funciona na cidade há oito meses, e tem como sede o campo do Carvão Gaúcho, que fica na Avenida Hélvio Basso. Atualmente, cerca de 135 crianças e adolescentes, dos 7 aos 17 anos, fazem parte do time. O objetivo, segundo Neves, é ensinar futebol aos mais novos. Para os meninos a partir dos 15 anos, a ideia é preparar para competições, e, principalmente, para as equipes de base do clube português, assim como acontece com Pietro.

Filipe Machado é inscrito pelo Grêmio na Libertadores



Em Santa Maria há treinos todos os dias, das 8h às 17h30min. A inscrição custa R$ 70, com direito a uniforme. Depois, é preciso pagar uma mensalidade de R$ 89,90. Interessados devem se dirigir a sede da escolinha.