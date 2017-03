Santa-mariense é campeão brasileiro de envelopamento automotivo

Melhor do Brasil 23/03/2017 | 13h00 Atualizada em

A paixão por carros só poderia dar bom resultado. No último sábado, o santa-mariense Pablo Ribas de Castro, 30 anos, junto do amigo Roberto Quadros, de São Leopoldo, faturou o título do 7º Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo (Cambea). A competição foi disputada durante uma feira de design gráfico em São Paulo.

Mas, além da conquista inédita e do prêmio de 200 metros de material para envelopar os veículos, avaliado em mais de R$ 5 mil, o santa-mariense ainda ganhou mais um desafio e uma grande oportunidade. De 8 a 12 de maio, novamente junto com o seu parceiro de competição, Pablo disputará o World Wrap Masters, que é o campeonato mundial da modalidade, em Hamburgo, na Alemanha. As despesas com passagens e hospedagem serão bancadas pela organização do Cambea.

Inter-SM faz último treino antes de confronto contra o Guarani-VA



Em São Paulo, a dupla derrotou 18 adversários. Foram duas provas. Na primeira, que era eliminatória, o objetivo era envelopar o capô e uma lateral em 1h30min. Na final, a tarefa era maior: adesivar todo o veículo em 5 horas.

Ministério do Esporte anuncia R$ 430 mil para a canoagem de Santa Maria



— Eu tinha incomodado o Roberto para irmos. Ele tinha dito que "não, não tinha como". Aí, coloquei uma pressão para irmos, só para brincar, nos divertirmos, conhecer o pessoal de fora, aprender, trocar experiência, e acabou dando certo. Não caiu a ficha ainda. Quando saiu o resultado, fiquei em estado de choque. Não tive reação. Não consegui falar nada. Vai cair a ficha quando entrar no avião para ir para a Alemanha — conta Pablo.

Foto: Cambea / Divulgação

Além disso, lá, o santa-mariense conheceu um dos seus ídolos na envelopagem: o americano Justin Pate, referência na área. E o que ele disse para a dupla gaúcha será sempre lembrado por ambos.

UFSM Futsal faz seletiva para a categoria sub-20



— Depois do que ele nos falou, nem precisávamos ganhar. Ele era um dos juízes e ficou uns 40 minutos, sentado, nos olhando. Depois, ele disse que era lindo ver a gente trabalhando. Para nós, da área, ele é um ídolo. E isso nos deixou muito felizes — comemora o santa-mariense.

PAIXÃO POR ADESIVOS

O amor por veículos e por adesiva-los é tão grande que Pablo tatuou o símbolo de um carro que é passado de geração em geração na família e os instrumentos que utiliza para o envelopamento. Fissurado por carros e adesivos desde criança, ele entrou para o mundo gráfico há oito anos. Com um curso que o capacitava para trabalhar com um programa de computador, conseguiu um emprego em uma empresa de arte visual. Então, juntou o útil ao agradável, e começou a envelopar veículos. E a função, que exige muita habilidade e atenção, é levada a sério. Constantemente, ele realiza cursos de aperfeiçoamento.

Supercopa abre o calendário do futsal de Santa Maria neste domingo



— Desde pequeno eu gostava dos adesivos. Até hoje tenho uma pasta cheia lá em casa. E essa área "tá" crescendo muito, inclusive, aqui em Santa Maria. E hoje dá para envelopar quase tudo. Já fiz envelopamento de geladeira, roupeiro, ar-condicionado — explica.

AVF lança calendário para arrecadar recursos para competição



O envelopamento nada mais é do que a aplicação de uma camada adesiva no veículo. Conforme Pablo, o envelopamento completo de um carro, que leva cerca de quatro dias, custa, em média, para carros populares, R$ 2,5 mil.

Pablo (à esquerda) ao lado do companheiro de envelopagem Roberto Quadros Foto: Cambea / Divulgação