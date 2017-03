Santa Maria terá o 1º Campeonato Municipal de Showbol

Novidade 07/03/2017 | 20h59 Atualizada em

A 1ª edição do Campeonato Municipal de Showbol está com as inscrições abertas em Santa Maria. A data limite para garantir a vaga é até 31 de março. O valor, por equipe, custa R$ 400. A previsão é que o torneio, que reunirá 16 times da cidade, comece em 10 de abril.

Os jogos serão disputados no Mirante Showbol, na Rua Pedro Gauer, no Bairro Perpétuo Socorro, nas segundas, quartas e sextas, a partir das 19h. Mais informações pelo número (55) 99647-1106.