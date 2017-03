Santa Maria Soldiers apresenta reforços antes da estreia no Gauchão

Go, Soldiers! 13/03/2017 | 21h04 Atualizada em

No final da tarde desta segunda-feira, em coletiva de imprensa no Eleven Burgers, na Rua Visconde de Pelotas, o Santa Maria Soldiers apresentou, de forma oficial, os cinco reforços da temporada 2017. Vinícius Bijagran, Nathan Dias, Vinny Araujo, Vinícius Zanon e Clinton Greenaway III chegam à cidade para integrar o exército verde e preto, que estreia no Gauchão de futebol americano no próximo domingo, contra o Mustangs, em São Leopoldo. A equipe de Santa Maria é a atual campeã gaúcha e busca o tetra campeonato estadual da modalidade.

No evento, o presidente do clube, Diogo Hartz, ressaltou a contratação de um psicólogo e uma fisioterapeuta para atender aos atletas, bem como algumas mudanças realizadas na comissão técnica. Ele destaca que os objetivos da equipe são grandes, assim como foi o ano passado, quando o Soldiers terminou com o título estadual em final inédita no Beira-Rio, contra o Juventude F.A., no Gigante Bowl.

– Esperamos que este ano seja um ano novamente histórico. São reforços de peso. Por isso, temos certeza que vai ser. Queremos ser campeões gaúchos novamente, disputá-la novamente em um evento grandioso, como foi no Beira-Rio. Esperamos passar de fase na Liga Nacional também. Estamos com uma comissão técnica incrível – reforça Hartz.

Um dos reforços mais festejados pelo Soldiers na temporada é o defensive end (DE) Vinicius Zanon. Ele é um dos fundadores da equipe. Nos últimos anos, jogando pelo São José Istepôs, de Santa Catarina, o atleta chegou à seleção brasileira de futebol americano. Ele chegou a recusar uma proposta do Cuiabá Arsenal. Mas o amor pelo time que ajudou a criar falou mais alto. Aliado ao agradável, veio o útil. Engenheiro, ele recebeu uma proposta para trabalhar na Rota Simuladores, uma das patrocinadoras do Soldiers.

– O trabalho incrível e o sucesso que o time teve no ano passado me fez ver que algumas peças poderiam agregar muito mais. As pessoas que me conhecem sabem o quanto esse time significa para mim. E esse apego emocional foi muito maior do que as propostas que eu tive – explica.

Os outros quatro jogadores apresentados nesta segunda-feira vão morar juntos em um apartamento cedido pela empresa Banco de Imóveis, outro patrocinador do clube. A alimentação ficará a cargo do Soldiers, que não pagas salário.

Outro destaque da apresentação foi o norte-americano Clinton Greenaway III, que desembarcou na Capital na madrugada desta segunda-feira. De Porto Alegre, ele viajou a Santa Maria para a coletiva da noite.

– Ouvi sobre o grande título do Soldiers no ano passado (Gigante Bowl) e fiquei interessado em jogar na equipe – destacou Clinton, que atua como wide receiver.