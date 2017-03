Paradesportos 20/03/2017 | 21h01 Atualizada em

A Associação Santa-Mariense Paradesportiva (Assampar) realizou, no último sábado, um curso de arbitragem de bocha em cadeira de rodas.

As aulas foram realizadas nas sedes do Inter-SM, no Estádio Presidente Vargas, e do Cruzeiro, e ministradas pelo Departamento de Bocha em Cadeira de Rodas da Federação Gaúcha de Bocha.

O curso foi gratuito e teve a participação de 25 pessoas das cidades de Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Passo Fundo.