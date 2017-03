Santa Maria deverá ter mais de 30 corridas de rua até o final do ano

Calendário cheio 15/03/2017 | 19h42 Atualizada em

Assim como em diversas outras áreas, o ano das competições começa para valer a partir de março, já que a maioria das pessoas estão em férias nos primeiros meses. E isso vale também para as corridas de rua. Até agora foram cinco disputas em Santa Maria em 2017. Segundo o presidente da União dos Corredores de Rua de Santa Maria (UCRSM), Marcos de Almeida, a promessa é um calendário recheado de provas. Ao todo devem ser 30 até o final do ano. No entanto, a maioria ainda não está confirmada.

O próximo evento da UCRSM será neste domingo. A chamada Corrida do Amaral terá largada às 9h, na Rua Luiz Petry, no Bairro Camobi. O percurso é de 4,9 quilômetros. De acordo com Almeida, as provas menores de Santa Maria servem de preparação para grandes competições, como a que será realizada no dia 26 de março _ a etapa local o Circuito Sesc/Caixa de Corridas.

O presidente da UCRSM diz que o nível dos corredores santa-marienses é alto e que atletas de outras cidades vêm participar das corridas no município para se prepararem.

– Essa prova do Amaral é muito competitiva. Atualmente, temos uma das melhores equipes do Estado. Esse pessoal que vem de fora quer treinar conosco, porque nossos corredores são muito fortes. Essa prova de domingo é um treinamento forte para as competições mais tradicionais que começam a partir de abril – afirma Almeida.

As inscrições para a etapa de Santa Maria do Circuito Sesc estão abertas até o dia 23. Elas devem ser realizadas pelo site www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas. Os valores vão de R$ 20 até R$ 30.



Além da UCRSM, há outros grupos de Santa Maria que também promovem corridas de rua, como a Eny Fila Running, que vai para a sua 5ª edição neste ano.



As corridas previstas para Santa Maria e região até o momento

Corrida do Amaral

Data: 19 de março

Horário: 9h

Local: Rua Luiz Petry, no bairro Camobi, em Santa Maria

Circuito Sesc de Corridas

Data: 26 de março

Horário: 9h

Local: Santa Maria

1º Circuito de Corrida de Rua

Data: 9 de abril

Horário: 9h

Local: Caçapava do Sul

Corrida Ricardo Falcão

Data: 15 de abril

Horário: 21h

Local: Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria

1ª PHD Fit Running

Data: 23 de abril

Horário: 9h

Local: Agudo

VI Circuito Regional de Corridas de Rua

Data: 20 de agosto

Horário: Indefinido

Local: Cruz Alta

Meia Maratona

Data: Em setembro

Horário: Indefinido

Local: Santa Maria

Eny Fila Running

Data: Em outubro (dia ainda indefinido)

Horário: Indefinido

Local: Santa Maria