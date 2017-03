Roupeiro, massagista e fotógrafo: Zula é o guardião do vestiário do Inter-SM há 3 anos

Bastidores 30/03/2017 | 13h00 Atualizada em

Passar a vida em um vestiário de um clube de futebol sempre foi o sonho de Sérgio Roberto Zula da Silva, 55 anos. Apesar do desejo não ter se concretizado da maneira como queria, sendo um jogador profissional, o santa-rosense, radicado em Santa Maria desde 1992, tem muito orgulho da sua profissão: roupeiro. É do popular Zula a missão de cuidar do manto sagrado dos alvirrubros do Inter-SM para as partidas desde 2015.

Este é o terceiro ano dele no time do Estádio Presidente Vargas. Mas o zelo com os uniformes e a organização dos vestiários já duram quase 13 anos, mais de um quinto de toda a sua vida. O primeiro trabalho foi ainda nos anos 1980, em sua terra natal, em uma equipe de futsal. Mas o ofício se tornou mais frequente quando ele se mudou para Santa Maria. A primeira chance em um clube santa-mariense foi no arquirrival do seu time atual, o Riograndense, em 2000. Depois ele voltou aos Eucaliptos em 2008, onde ficou até 2011. Antes disso, havia trabalhado nas categorias de base do Inter-SM, em 2007.

A maior conquista com um clube de futebol foi em 2014, no Ypiranga, de Erechim. Após convite do gerente executivo Renan Mobarack, com quem trabalhou no Riograndense, resolveu deixar Santa Maria para a disputa da Divisão de Acesso daquele ano. Deu certo. Foram campeões e conseguiram o acesso para o Gauchão. No norte do Estado morou no próprio vestiário do Estádio Colosso da Lagoa.

– Ele (Renan) me convidou e eu fui. Eu gostava de morar no vestiário. Aquele vestiário era o meu xodó. Tinha um piso antigo, que era muito bom de limpar. Lá, eu tinha o meu cantinho, com minha televisão, meu som, minha geladeira. Este ano, o Renan me convidou para ir trabalhar no São Paulo, de Rio Grande, mas preferi ficar aqui, que estou em casa – conta Zula.



ROTINA



Mas a rotina em um clube de futebol não é assim tão fácil. Como os jogadores precisam usar, geralmente, um fardamento por dia, o volume de coletes, camisas, calções e meias para lavar é muito grande. Zula conta que, diariamente, são 16 maquinadas que lavam cerca de 100 quilos de fardamentos.

A jornada começa cedo, por volta das 8h, e vai até aproximadamente às 19h. Na pré-temporada, a lida começa antes, às 6h30min. Nos dias de jogos fora de casa, a atenção tem de ser redobrada para não esquecer nenhum item. Mas, na hora de entrar em campo, seja para o treino ou para a viagem, tudo está organizado para os jogadores só fardarem e fazerem o seu trabalho.

– Enquanto eles estão treinando, estou organizando tudo no vestiário. Depois que eles chegam, tenho que lavar o material para poder usar no outro dia. É bastante coisa – afirma.

Não bastasse todo o serviço de roupeiro, Zula ainda é massagista e uma espécie de fotógrafo do clube. No entanto, essas duas funções são, basicamente, apenas em dias de jogos. A massagem é só quando realmente algum jogador precisa. Já a fotografia é uma paixão. Fora do clube, ele fotografa festas de casamento, aniversários e o futebol amador, e consegue fazer uma renda extra.

– A foto começou como hobby. Comecei a bater fotos dos veteranos com uma máquina bem pequena. Hoje, o meu Facebook bomba. Agora, faço casamentos, aniversários, festas, bailão – diz.

Entre coisas boas e ruins que acontecem no meio, Zula, obviamente, prefere ficar só com as boas. E que para ele, é um quesito fundamental em sua vida: a amizade.

– Eu gosto de trabalhar nisso. A minha vida inteira estive no meio do futebol. As coisas teriam que ser diferentes, mas a gente sabe as dificuldades que os clubes passam. Mas dá para trabalhar. Lidar com os jogadores não é fácil, porque cada um tem seu jeito, tem a sua mania. Aqui (no Inter-SM), o ambiente é bom. O melhor são as amizades que a gente faz. Tenho amigos em todo o Brasil. Somos todos parceiros – finaliza.