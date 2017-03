Riograndense recebe o Elite, de Santo Ângelo, para amistoso neste sábado

Teste para a Terceirona 09/03/2017 | 18h12 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Neste sábado, às 15h30min, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Maria, o Riograndense receberá Elite, de Santo Ângelo, para mais um amistoso de preparação na pré-temporada da Terceirona gaúcha. A entrada ao público será gratuita. No entanto, quem quiser, poderá colaborar com qualquer quantia.

Será o primeiro teste do Periquito diante de um clube que disputará a mesma competição em 2017. O time da Região das Missões integra o Grupo C do campeonato. Já a equipe de Santa Maria está no Grupo A, junto com Grêmio Bagé, Farroupilha (Pelotas), Rio Grande, Inter B e Guarany de Camaquã.

Em 1º de março, no último amistoso do Riograndense, os santa-marienses viajaram a São Gabriel e perderam, de virada, por 3 a 2, para o time da casa. O Periquito estreia na Terceirona gaúcha em 2 de abril, contra o Grêmio Bagé, nos Eucaliptos.