Riograndense fará a "entrega de cadeiras" dos Eucaliptos aos torcedores

O Riograndense realiza, no dia 28 de março, o tradicional Galeto Periquito. Na oportunidade, serão entregues, simbolicamente, as cadeiras adquiridas por torcedores no pavilhão social do Estádio dos Eucaliptos.

Elas foram instaladas na reforma, que começou em 2012, e terminou no ano passado, com a colocação dos assentos doados pelo Grêmio e que eram do Estádio Olímpico. Os convites para o jantar, no Restaurante Pasqualine Grill, na Rua Alberto Pasqualini, já estão à venda e custam R$ 30.