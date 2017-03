Riograndense e Juventus são os campeões da Supercopa de Futsal em Santa Maria 

Conquistas inéditas 27/03/2017 | 16h08 Atualizada em

O domingo foi de muito futsal em Santa Maria. A Supercopa, promovida pela Liga Santa-Mariense de Futsal (LSF), reuniu 16 equipes no Centro Desportivo Municipal (CDM). Depois de mais de 12 horas de disputas e 30 jogos, os campeões foram o Riograndense, na categoria feminino, e o Juventus, no masculino.

No feminino, a equipe das meninas do Riograndense conquistaram o primeiro título da sua história. O departamento de futsal do clube foi fundado em maio do ano passado. Na final, as gurias do clube esmeraldino bateram o time da Fames, por 1 a 0. Não bastasse o troféu, o "Gandense" também teve a goleira Rose como a menos vazadas, sem ter tomado nenhum gol nos cinco jogos que o time disputou, e também a goleadora, Kettelen, com três gols.

Já no masculino, o campeão foi o Juventus. O time bateu na trave em outros anos, quando chegou às semifinais. Mas, em 2017, não deixou o título escapar ao vencer o Galatasaray na final por 2 a 1.

O presidente da LSF, Erony Paniz Júnior, comemorou a boa presença de público durante os jogos. No entanto, ele se mostrou preocupado pela impossibilidade de jogar no ginásio principal do CDM, que conta com arquibancadas, por conta de um problema no sistema de iluminação. É que o Campeonato Citadino está previsto para começar em maio, e o ginásio A do CDM é o único com capacidade para receber torcedores. No domingo, os jogos foram realizados na quadra principal até o escurecer. No entanto, a final do futsal feminino teve de ser realizada no ginásio B, que não conta com arquibancadas.

– Ficamos muito satisfeitos com o público. Foram cerca de 600 pessoas acompanhando os jogos durante praticamente todo o dia. Fazia tempo que não via o ginásio tão cheio. Por outro lado, nos preocupa a questão da iluminação, porque não temos condições de alugar um ginásio para a realização do Municipal – afirma.

A prefeitura, por meio da Superintendência de Esporte e Lazer, garante que está buscando uma solução para consertar o problema da iluminação do ginásio principal do CDM.