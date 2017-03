Riograndense é derrotado em amistoso contra o Elite nos Eucaliptos

Revés em casa 12/03/2017 | 20h41 Atualizada em

O Riograndense enfrentou o Elite, de Santa Ângelo, em uma partida amistosa na tarde de sábado no Estádio dos Eucaliptos, e perdeu por 1 a 0. Apesar da derrota, o técnico do Periquito, Michael Bohm, avalia o desempenho da equipe como positivo.

— Tivemos muitas oportunidades de marcar no primeiro tempo: foram três possibilidades. Também desperdiçamos um pênalti. Creio que o treino pesado da semana passada, já que estamos em pré-temporada, refletiu nesse resultado. Mas não penso em ajustar a equipe, somente o esquema tático. O resultado foi bem positivo — explica Bohm.

No final do primeiro tempo, o meia Jonathan, do Periquito, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, o que dificultou ainda mais a partida para os donos da casa.

— Perdemos o meio de campo, e aí o ataque não trabalha mais como deveria. A chuva também atrapalhou bastante — justifica Bohm, sugerindo os motivos da queda no desempenho da equipe a partir do segundo tempo.

Riograndense faz boa partida, mas perde em São Gabriel



Aproveitando o abalo da equipe com as chances perdidas, principalmente o pênalti, além da expulsão, o Elite se recuperou e, durante um contra-ataque, o jogador Léo Rodrigues fez o primeiro gol, placar que o Riograndense não conseguiu reverter.

Amanhã, as duas equipes voltam a se enfrentar em nova partida amistosa, mas, desta vez, no Estádio da Zona Sul, em Santo Ângelo.

O Riograndense estreia em 2 de abril na Terceirona gaúcha, contra o Grêmio Bagé, nos Eucaliptos.