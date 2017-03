Riograndense bate o Elite em amistoso em Santo Ângelo

Nas Missões 15/03/2017 | 19h50 Atualizada em

O Riograndense venceu o Elite, de Santo Ângelo, na noite de terça-feira, em amistoso disputado no Estádio da Zona Sul, nas Missões. O jogo terminou 3 a 1 para o time santa-mariense. Assim como o Periquito, o Elite também participa da Terceirona gaúcha, que começa em 2 de abril.

Riograndense é derrotado pelo Elite nos Eucaliptos

O clube de Santa Maria havia sido derrotado pelo Elite no último sábado, atuando no Estádio dos Eucaliptos. Porém, na terça, a equipe do técnico Michael Bohm não deu chances para o adversário.

Apesar de jogar melhor durante a maior parte do tempo, os gols saíram apenas na segunda etapa. Logo no início, Dimitri abriu o placar. Mais tarde, Bolinha ampliou para o Riograndense. Pouco tempo depois, Marcos diminuiu para o time da casa. No entanto, na sequência, o artilheiro Chrigor fez 3 a 1 para os santa-marienses. No final do jogo, o Elite ainda teve um pênalti a seu favor. Mas o goleiro Aranha defendeu.