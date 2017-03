Relacionado na Primeira Liga, Filipe Machado deve fazer sua estreia pelo Grêmio

Expectativa 01/03/2017 | 20h18 Atualizada em

A tão aguardada chance do santa-mariense Filipe Machado, 21 anos, entre os titulares do Grêmio, deve ocorrer nesta quinta-feira, às 21h30min, na Arena, contra o Ceará, pela 3ª rodada da Copa da Primeira Liga.

Opção de Renato, Machado afirma: "Trabalhei para chegar até este momento"

É que, em função do Gre-Nal do próximo sábado, pelo Gauchão, o técnico Renato Portaluppi decidiu poupar o elenco que será relacionado para o clássico e usar uma equipe alternativa nesta noite. O volante de Santa Maria, que faz parte do grupo principal, não está nos planos para o duelo do Campeonato Gaúcho. Por esse motivo, está relacionado para a partida desta quinta e pode fardar a camisa tricolor pela primeira vez em um confronto profissional.

— Fico feliz a cada oportunidade. É a chance que estou esperando e vou fazer de tudo para aproveitá-la da melhor maneira possível — garante o atleta.

Machado, como é conhecido no Grêmio, chegou a ficar no banco de reservas na partida contra o Flamengo, no Estádio Mané Garrincha, em 8 de fevereiro, na derrota gremista por 2 a 0 na 1ª rodada da Copa da Primeira Liga.

Na sexta-feira passada, em amistoso do time B diante do São Gabriel, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa, ele foi o autor do gol tricolor, de pênalti, em jogo que terminou em 2 a 1 para os donos da casa.

— É sempre importante fazer gol, ainda mais eu que não vou tanto para a frente. Por isso, fica mais difícil. Mas o Felipe (Endres, treinador do grupo de transição) disse que, se tivesse pênalti naquele jogo, eu iria bater. Com o Lucas Coelho na partida de amanhã, não sei se vou ser o cobrador — explica Machado.