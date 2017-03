Quem é a dupla que garantiu as duas vitórias e a liderança do São Gabriel 

Divisão de Acesso 14/03/2017 | 14h41 Atualizada em

Com duas vitórias em dois jogos, o São Gabriel é o líder isolado do Grupo A da Divisão de Acesso. O tricolor gabrielense venceu o Guarany-Ba, na estreia, fora de casa, e, no último domingo, bateu o Santa Cruz, no Estádio Silvio de Faria Corrêa. Além do resultado de 2 a 1 nos dois jogos, outras semelhanças ocorreram: gols de Rilber e pênaltis defendidos pelo goleiro Juliano.

São Gabriel vence a segunda e assume a liderança do Grupo A na Divisão de Acesso



Quem comemora a boa fase, fora a torcida, é o gerente de futebol do clube, Luis Eduardo Hermes, responsável pela contratação do meia e do goleiro.

São Gabriel busca segunda vitória na Divisão de Acesso



Rilber, de 29 anos, fez sua carreira praticamente toda no Paraná, seu Estado de origem. Forte fisicamente (tem 1m83cm), sua principal equipe foi o Rio Branco, do Acre, em 2015. Ele fez um gol em cada um dos jogos do Sanga na Divisão de Acesso até agora.

Jogos de Inter-SM e São Gabriel sofrem alterações nos horários



– É a primeira vez que ele joga no Rio Grande do Sul. Observamos ele pelo Operário Mafra, na segunda divisão de Santa Catarina, no ano passado. Ele foi bem, inclusive, jogou contra o time do Círio (Barra). Conversei com o Círio e resolvemos trazê-lo. Sabíamos que ele ia ajudar – conta Luis Eduardo.



Após vitória fora de casa, São Gabriel valoriza partida quase perfeita



Já o goleiro Juliano, 30 anos, é o que mais surpreende neste início de campanha do Sanga. Em três pênaltis contra o time gabrielense, ele defendeu dois. No primeiro jogo, ele evitou que o Guarany-Ba empatasse a partida em 2 a 2. Já neste domingo, Juliano impediu que o Santa Cruz saísse vencendo a partida.

São Gabriel vence fora de casa na estreia da Divisão de Acesso



O arqueiro tem muita experiência e atuou em nível nacional pela Chapecoense. Ele ficou no time catarinense por sete anos, entre 2008 e 2013, quando a Chape teve uma ascensão meteórica, saindo da Série D, até conseguir o acesso para a Série A, em 2013, com o vice-campeonato da Série B do Brasileirão.

São Gabriel vai a Bagé na 1ª rodada da Divisão de Acesso



– Felizmente, o nosso goleiro está bem. Se não fosse ele, não teríamos vencido essas duas partidas, e injustamente, porque desses três pênaltis, só um foi. Ele tem passagens por grandes clubes e está treinando muito bem. Temos muita confiança nele – comemora o dirigente.



Em noite de pré-Carnaval, São Gabriel bate o Grêmio B por 2 a 1



Luis Eduardo diz que fará um pedido formal à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para que escale um árbitro mais experiente e que seja da Capital para apitar o próximo jogo do clube. O São Gabriel enfrenta o Guarani-VA, nesta quinta-feira, às 20h30min, novamente em casa.