Projeto Remar inicia a temporada 2017 com 40 vagas

Inclusão social 14/03/2017 | 19h44 Atualizada em

O Projeto Remar, celeiro que moldou os multicampeões de canoagem velocidade, os irmãos Gilvan e Givago Ribeiro, está de portas abertas para futuros talentos. O projeto retomou as atividades a partir da volta do ano letivo. Ao todo, são 40 vagas ofertadas para meninos e meninas. Até ontem, 32 já estavam preenchidas.

O Projeto Remar é destinado a meninos dos nove aos 13 anos e meninas dos nove aos 16 anos. No entanto, não é este o único critério para fazer parte do time. Os interessados devem estar matriculados em escola pública e manter um bom desempenho escolar. As aulas de canoagem e stand-up paddle (SUP) são realizadas de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, na barragem do DNOS, na sede da Associação Santa-Mariense de Esportes Náuticos (Asena), no bairro Campestre.



Conforme Givago, filho da coordenadora do Projeto Remar e presidente da Asena, Cristina Ribeiro, o aumento da oferta de vagas – foram 22 no ano passado – se deve, especialmente, aos padrinhos angariados por meio da promoção Padrinhos do Remar. Com as doações, foi possível adquirir mais materiais para a prática dos esportes. Além disso, uma parceria com a Faculdade Metodista de Santa Maria (Fames), uma das patrocinadoras do projeto, possibilitou a participação de dois acadêmicos de Educação Física junto às aulas.

– Esperávamos isso (crescimento) para o final do ano. Mas que bom que conseguimos ampliar já no início do ano. Conseguimos isso graças aos nossos patrocinadores e aos padrinhos, que investiram recursos financeiros e humanos, possibilitando fazermos essa ampliação. O objetivo é continuar trabalhando para conseguirmos aumentar, neste momento, a estrutura física. É que agora temos de ter uma atenção redobrada, por conta do frio e das chuvas. Queremos comprar mais um contêiner para abrigar os alunos em dias que não é possível ficar na rua – explica Givago, que por ser superintendente de esporte da Prefeitura, saiu da diretoria do Remar e da Asena. No entanto, ele ainda trabalha como voluntário, principalmente na parte de criação de projetos e captação de recursos.

Já o irmão dele, Gilvan Ribeiro, que anunciou, no mês passado, a saída da seleção brasileira de canoagem, tem contribuído na parte de divulgação, já que é acadêmico de jornalismo.

Apesar de ter sido lançado em novembro do ano passado, ainda é possível virar um padrinho do Remar. Para mais informações, basta acessar a página da Asena no Facebook e entrar em contato com a equipe. Além disso, outras duas campanhas estão em andamento. Uma é a do "R$ 1 por dia", em que a pessoa pode colaborar com R$ 30 por mês, ou com a compra de uma camisa do projeto na Loja Praxis, que é patrocinadora e repassa os recursos ao projeto.