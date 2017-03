Preparação física foi fundamental na primeira vitória do Inter-SM na Divisão de Acesso 

Na ponta dos cascos 13/03/2017 | 21h06 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Guto é formado na UFSM Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

No futebol são vários aspectos que determinam uma vitória ou uma derrota. Não é um único fator que se torna preponderante para a conquista de três pontos. Muitos estudiosos do futebol dividem o esporte em três etapas: a técnica, a física e a tática. No último domingo, na vitória de virada do Inter-SM sobre o Guarany-Ba, por 2 a 1, pela 2ª rodada da Divisão de Acesso, aparte física alvirrubra falou mais alto do que a do adversário de Bagé.

Após sair perdendo no primeiro tempo, o time de Santa Maria teve de correr atrás do resultado. E o empate e a vitória só vieram depois dos 40 minutos da segunda etapa, sob um gramado pesado, em função da chuva. Muito dessa superioridade física pode ser explicada pelo tempo que o Inter-SM vem trabalhando. O clube começou a sua pré-temporada duas semanas antes que a maioria dos seus rivais. Fato que é comemorado pela comissão técnica.

_ Essa é a diferença de termos começado antes. Não precisamos atropelar nada. Conseguimos seguir o nosso planejamento e isso nos beneficia neste momento _ afirma o preparador físico do clube, Gustavo Pires.

Formado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 2013, Guto, como é conhecido, começou no arquirrival alvirrubro, o Riograndense, em 2011. Depois disso, teve passagens pelo Barra, de Santa Catarina, onde subiu da 3ª para a 2ª divisão catarinense. O seu principal clube foi o Metropolitano, time da primeira divisão de Santa Catarina, onde foi o preparador físico principal, e atuou com Léo Moura, hoje no Grêmio, e Rafinha,ex-Flamengo.

O técnico do Inter-SM, Vinicius Munhoz, também comemora ofato de poder ter começado a pré-temporada antes. Segundo ele, isso possibilitou não apenas chegar a um nível físico melhor, como também assimilar o estilo de jogo desejado por ele.

_ Esse tempo que tivemos de preparação, e que foi muito bem aproveitado pela nossa comissão, tem nos ajudado. Tínhamos a ideia para trabalharmos bastante em cima da nossa forma de jogar. Também conseguimos desenvolver os conteúdos que julgamos importantes para um futebol moderno. A condição física, ontem (domingo), apresentou vantagem, aliado à concentração dos nossos jogadores _ destaca o técnico.

Na reapresentação de ontem quem jogou fez um trabalho regenerativo. Segundo Pires, os jogadores relataram estar com a "perna pesada", mas é algo comum. O preparador ressalta que o time está no estágio físico desejado.

_ O desgaste aconteceu, sim. Mas os jogadores apresentaram um bom nível. Não estavam tão desgastados como imaginávamos. Durante a competição, temos que aumentá-lo. O que não pode é diminuir _ explica o preparador.