Pedro Pavan: "Terceirona gaúcha à deriva"

Se na Divisão de Acesso a situação dos clubes do Interior já é bastante difícil, imagina para quem tenta fazer futebol na Terceirona gaúcha, a última divisão do esporte no Estado. Mais uma prova da decadência que assola esse campeonato foi a desistência, a duas semanas do início da competição, da equipe do São Borja.

Após desistência do São Borja, Terceirona passará por reformulação

A saída de última hora fez com que a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) mudasse completamente a tabela de jogos, já que um dos três grupos contava com apenas três times, enquanto os outros dois estavam com seis. Esse desequilíbrio de chaves já era reflexo de outras três desistências anunciadas em janeiro.

A Terceirona gaúcha beira o amadorismo e está à deriva. Alguns garotos de categorias de base preferem atuar em estaduais juvenis e juniores a jogar uma Terceirona. Isso reflete o desinteresse, até mesmo dos atletas, nesse campeonato.

Será que o Rio Grande do Sul ainda comporta uma terceira divisão? Será que não está na hora de repensar essa competição e mudar completamente o calendário anual do futebol gaúcho?