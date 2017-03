Pedro Pavan: "Será o ano do Interior no Gauchão?"

Opinião 24/03/2017 | 20h44 Atualizada em

Se a Série A do Campeonato Gaúcho fosse no formato de pontos corridos, o Novo Hamburgo poderia ser campeão com uma rodada de antecedência neste domingo. Com cinco pontos de vantagem sobre o Grêmio, que é o terceiro colocado do Gauchão, o Noia mostra a força do Interior frente aos dois gigantes da Capital. O Inter, inclusive, ocupa a última posição entre os classificados ao mata-mata e, a duas rodadas do fim da primeira fase, ainda flerta com a zona de rebaixamento.

O Caxias, que foi o campeão da Divisão de Acesso do ano passado, é outro que faz excelente campanha e está na vice-liderança da competição. Já o Veranópolis, do técnico santa-mariense Tiago Nunes, tem pontuação igual ao Grêmio, mas fica em quarto lugar nos critérios de desempate. É preciso ressaltar que a fase da dupla Gre-Nal não é das melhores. Porém, mais do que isso, temos de dar ênfase na competência dos clubes do Interior na elite do futebol estadual.