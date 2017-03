Pedro Pavan: "Prevaleceu o bom senso e a parceria"

Opinião 25/03/2017 | 12h00 Atualizada em

A notícia da não liberação do Estádio dos Eucaliptos para a estreia do Riograndense na Terceirona gaúcha gerou um enorme constrangimento envolvendo três equipes de Santa Maria. É que o clube do Bairro Perpétuo Socorro, sabendo que não poderia receber torcida em sua casa, por conta da falta dos laudos exigidos pela Federação Gaúcha de Futebol e pelo Ministério Público, solicitou ao Inter-SM o Estádio Presidente Vargas para mandar o seu jogo contra o Guarany, de Camaquã, em 2 de abril.

De prontidão, o presidente alvirrubro, Heriberto Marquetto, mostrou-se sensível à situação do Riograndense, que emprestou os Eucaliptos ao Inter-SM na temporada 2016, e aceitou ceder a Baixada, após conversa com o mandatário esmeraldino na última quinta-feira. O problema é que, no mesmo dia 2 de abril, o estádio seria locado ao Santa Maria Soldiers para duelo da 2ª rodada do Gauchão de futebol americano, contra o Santa Cruz Chacais.

Porém, um dia depois de cogitar a liberação ao rival, o Inter-SM reconheceu o equívoco e manteve o acordo original com o Soldiers. Marquetto afirmou que a ¿parceria mais antiga deve ser privilegiada¿. No caso, com o Soldiers.

Com isso, o Riograndense pedirá à FGF a antecipação da partida de estreia para o sábado, dia 1º, na Baixada. Mesmo que não se fale abertamente, outro motivo também contribui para colocar ainda mais lenha na fogueira. Alguns conselheiros e dirigentes do Inter-SM estariam descontentes em alugar a Baixada, alegando que uma partida de futebol americano poderia estragar o gramado do Estádio Presidente Vargas.

O fato é que, mais uma vez, problemas envolvendo a situação de estádios em Santa Maria geraram um grande mal-estar no meio esportivo. Menos mal que tudo foi resolvido.