Pedro Pavan: "Pôquer não é jogo de azar"

Desinformação e preconceito fazem com que o pôquer ainda seja visto como um jogo de azar. No entanto, classificá-lo dessa forma é um grande erro. O artigo 50 do Decreto de Lei 3.688/41 diz que um jogo de azar é aquele "em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte".

Há estudos internacionais que revelam ser possível vencer mais de 60% das partidas de pôquer sem mostrar as cartas, o que reflete a importância da habilidade e da estratégia do jogador. Além disso, a modalidade de texas hold'em — a mais praticada no mundo — faz parte da Associação Internacional de Esportes da Mente, assim como o xadrez.

E mais: a Confederação Brasileira de Texas Hold'em está cadastrada junto ao Ministério do Esporte. E para acabar totalmente com qualquer desconfiança, uma nova regulamentação, que está em fase final de discussão na Câmara Federal, deve separar de vez os "jogos de azar" e os "jogos de habilidade". Portanto, argumentos não faltam para chamar o pôquer de esporte. O que sobra, por vezes, é preconceito.