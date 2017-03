Pedro Pavan: "Jogos às 11h são uma ótima alternativa para atrair mais público em Santa Maria"

Opinião 18/03/2017 | 11h00 Atualizada em

É impossível competir com Grêmio e Inter em Santa Maria. A torcida da dupla mais famosa da Capital é também a maior no Interior. Não há como lutar contra isso, apesar da insistência de uma pequena parcela de abnegados. Por isso, a melhor alternativa para levar mais público ao estádio é inovar. Oferecer algo diferente. Apostar. Pode dar certo ou pode dar errado. Mas é preciso arriscar.

Com esse pensamento, nas últimas semanas, a diretoria do Inter-SM vem estudando a possibilidade de fixar as partidas no Estádio Presidente Vargas para as 11h aos domingos. É uma tentativa válida, caso seja concretizada, de lotar as arquibancadas da Baixada e, consequentemente, garantir uma renda satisfatória.

O horário foge das partidas de Grêmio e Inter no Gauchão e, além disso, faz com que outra considerável parcela da comunidade santa-mariense também ganhe mais uma opção de lazer: os integrantes dos inúmeros times de futebol amador. Como as partidas dos campeonatos de várzea são realizadas sempre à tarde, é provável que o Inter-SM conquiste novos adeptos com o horário alternativo.

E essa iniciativa também pode servir como uma sugestão ao Riograndense, que estreia na Terceirona em abril. Não dá mais para ficar batendo na mesma tecla uma vida inteira e terceirizar a culpa da falta de público na própria comunidade. É preciso provar dentro e fora de campo que o clube merece a volta do torcedor ao estádio.