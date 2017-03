Pedro Pavan: "Esportes da bola oval estão importando talentos para Santa Maria"

Opinião 03/03/2017 | 19h48 Atualizada em

Nos últimos dois anos, Santa Maria virou um polo dos esportes da bola oval. E o sucesso dos times de rúgbi e futebol americano da cidade tem atraído olhares de gente de fora do Estado e até do país. Recentemente, o Soldiers anunciou o reforço de um norte-americano para a temporada 2017. O mais legal dessa história é que o próprio atleta entrou em contato com a equipe pedindo para integrar o elenco.

Claro que, tratando-se de um esporte amador, é ilusório pensar que qualquer pessoa viverá apenas de esporte. No caso da contratação do Soldiers, Clinton Greenaway III deverá lecionar inglês em alguma escola de idiomas ou de forma particular. É comum essa permuta, como se fosse um pagamento do time pela estada do atleta. Fato que não tira os méritos das equipes santa-marienses.

Já no caso do Universitário Rugby, a bola da vez foi a contratação do técnico Marcelo Murúa, de São Paulo. Mas eles aguardam novos adeptos estrangeiros para ampliar o elenco rumo à estreia na elite gaúcha. A visibilidade, aliada à boa fase dessas modalidades, chama a atenção. Mesmo que os investimentos ainda fiquem aquém do que Universitário e Soldiers esperam, eles têm feito um trabalho extraordinário pela cidade e pelos seus esportes.